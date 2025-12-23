Chiesa perugina dalla visita nei luoghi della sofferenza alla chiusura del Giubileo | le celebrazioni di Natale con l' arcivescovo Maffeis
L'arcivescovo Ivan Maffeis ha iniziato le celebrazioni di Natale visitando i luoghi della sofferenza del corpo e dello spirito, come il carcere di Capanne o l'ospedale di Perugia. Domenica 28 dicembre (alle ore 11), festa della Santa Famiglia di Nazareth animata dall’equipe della Pastorale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Chiesa perugina, in cattedrale per le nuove nomine parrocchiali e l'inizio della visita pastoriale
Leggi anche: Parroco 'smentisce' la chiusura della chiesa: "Celebrazioni regolari per l'Immacolata"
Natale in diocesi, gli orari delle celebrazioni a Perugia e a Città della Pieve; Chiesa del Gesù: presentati i restauri degli affreschi del transetto; Ruba in chiesa, a scuola e dal medico: il mago dei furti di Perugia alla fine va a processo; Perugia, la chiesa del Gesù strapiena per l’inaugurazione del restauro degli affreschi.
Visita alla chiesa di San Martinino - Nell’ambito dell’iniziativa ‘Predappio vive l’estate 2020’, proseguono le visite guidate ai luoghi dimenticati, il cui fascino e mistero sono avvolti nel tempo. ilrestodelcarlino.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.