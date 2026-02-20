Quanto guadagnano gli eletti a Fiumicino? Indennità e gettoni di sindaco presidente e consiglieri
A Fiumicino, i compensi di sindaco, presidente e consiglieri sono al centro di numerosi dibattiti. La questione si fa più concreta considerando gli importi che ogni figura riceve per il loro incarico, tra indennità e gettoni. I cittadini vogliono sapere quanto incidono queste spese sulle casse comunali e come influenzano le scelte politiche. La trasparenza su questi dettagli resta un tema caldo in vista delle prossime elezioni comunali.
Fiumicino, 20 febbraio 2026 – Ma quanto guadagnano davvero gli eletti? È una domanda che accompagna ogni stagione politica, soprattutto quando si parla di tasse, servizi e qualità dell’azione amministrativa. Per rispondere occorre abbandonare impressioni e polemiche e guardare ai numeri contenuti negli atti ufficiali che impegnano la spesa per il 2026. Il bilancio comunale prevede per l’anno in corso uno stanziamento di 269.824,50 euro complessivi per sindaco e assessori, 40.986 euro per il presidente del Consiglio comunale e 64.166,67 euro per i gettoni di presenza dei consiglieri. Si tratta di importi annuali, iscritti a bilancio e quindi lordi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Quanto guadagnano sindaco, giunta e consiglieri? Tutti i redditi della politica forlivese
Leggi anche: Quanto guadagnano i politici. Consiglieri e assessori: ecco stipendi e patrimoniVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I vitalizi dei politici umbri ci costano milioni ogni anno. E aumentano: tutti i nomi e relativi assegni; L’italiana più ricca delle Olimpiadi: quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida con il doppio oro?.
I più ricchi e i più assenteisti. Quanto guadagnano e quanto lavorano i parlamentari dell'UmbriaQuanto sono retribuiti gli eletti in Umbria alla Camera e al Senato? Quanto sono davvero presenti in aula a svolgere il proprio lavoro? perugiatoday.it
Onorevoli stipendi, ecco quanto guadagnano deputati e senatori marchigiani. Chi c'è sul podioANCONA Altro giro, altra corsa. Ma il primo gradino del podio non si tocca. Anche stavolta, per il quarto anno consecutivo, lo zio Paperone dei parlamentari eletti dalle Marche il 25 settembre 2022 è ... corriereadriatico.it
DMAX Italia. . Ecco la ragione del mal di pancia #StopBorderControl: Roma Fiumicino - venerdì sera alle 21:25 in prima TV su #DMAX, canale 52 - facebook.com facebook