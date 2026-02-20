Quanto guadagnano gli eletti a Fiumicino? Indennità e gettoni di sindaco presidente e consiglieri

A Fiumicino, i compensi di sindaco, presidente e consiglieri sono al centro di numerosi dibattiti. La questione si fa più concreta considerando gli importi che ogni figura riceve per il loro incarico, tra indennità e gettoni. I cittadini vogliono sapere quanto incidono queste spese sulle casse comunali e come influenzano le scelte politiche. La trasparenza su questi dettagli resta un tema caldo in vista delle prossime elezioni comunali.

Fiumicino, 20 febbraio 2026 – Ma quanto guadagnano davvero gli eletti? È una domanda che accompagna ogni stagione politica, soprattutto quando si parla di tasse, servizi e qualità dell’azione amministrativa. Per rispondere occorre abbandonare impressioni e polemiche e guardare ai numeri contenuti negli atti ufficiali che impegnano la spesa per il 2026. Il bilancio comunale prevede per l’anno in corso uno stanziamento di 269.824,50 euro complessivi per sindaco e assessori, 40.986 euro per il presidente del Consiglio comunale e 64.166,67 euro per i gettoni di presenza dei consiglieri. Si tratta di importi annuali, iscritti a bilancio e quindi lordi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Quanto guadagnano sindaco, giunta e consiglieri? Tutti i redditi della politica forlivese

Leggi anche: Quanto guadagnano i politici. Consiglieri e assessori: ecco stipendi e patrimoni

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.