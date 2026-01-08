In Italia, i redditi di sindaco, giunta e consiglieri sono pubblicamente accessibili grazie all’obbligo di legge di rendicontare dichiarazioni patrimoniali e fiscali. Questa trasparenza permette di conoscere con precisione quanto percepiscono i rappresentanti politici, anche nel contesto della politica forlivese. In questa analisi, verranno illustrati i principali dati sui compensi e la situazione patrimoniale dei membri dell’amministrazione locale di Gian Luca Zattini.

Quanto percepiscono i membri della giunta di Gian Luca Zattini, sindaco compreso? Scoprire i loro compensi è piuttosto semplice, grazie all’obbligo di legge di rendere pubbliche le dichiarazioni dei redditi e la situazione patrimoniale. I documenti, relativi al 2024, sono consultabili sul portale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Quanto guadagnano sindaco, giunta e consiglieri? Tutti i redditi della politica forlivese

Leggi anche: Redditi a sei zeri, indennità e rimborsi: quanto guadagnano assessori e consiglieri in Regione

Leggi anche: Online i redditi dei parlamentari: ecco quanto guadagnano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Quanto guadagnano sindaco, giunta e consiglieri? Tutti i redditi della politica forlivese; Viareggio, quanto guadagnano sindaco e assessori: tutti gli stipendi; Frizioni col Pd, toni bassi : È normale dialettica. I consiglieri non sono notai.

Redditi di assessori e consiglieri, Andrea De Checchi è il più ricco con 1,2 milioni: superato per la prima volta Franco Rosi. La classifica - TREVISO La dichiarazione dei redditi più pesante del 2024 è quella di Andrea De Checchi, professione avvocato, assessore all’Urbanistica e Mobilità. ilgazzettino.it