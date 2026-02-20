Quando rientrerà ' infortunio? Le due partite decisive per l' attaccante dell' Udinese

Keinan Davis si infortuna durante l'allenamento dell’Udinese, lasciando il tecnico alle prese con una perdita importante in attacco. La lesione muscolare ha costretto l’attaccante a fermarsi, e ora si attendono aggiornamenti su quando potrà tornare in campo. La società ha già avviato le prime valutazioni mediche e prepara un piano di recupero. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se riuscirà a essere disponibile per le due partite decisive contro le squadre di vertice. Il suo ritorno resta un’incognita.

Il rientro di Keinan Davis resta al centro dell'attenzione per l'Udinese, con l'obiettivo di restituire profondità e dinamismo all'attacco in una fase decisiva della stagione. Le ultime sconfitte in campionato contro Lecce e Sassuolo hanno evidenziato quanto l'assenza del centravanti influenzi l'equilibrio tattico della squadra friulana. La mancanza di un riferimento offensivo ha complicato la gestione della fase offensiva, spingendo lo staff tecnico a cercare soluzioni alternative che non garantiscono la stessa fisicità e profondità. La lesione all'adduttore sinistro, verificatasi durante la sfida contro la Roma, ha segnato l'inizio di un percorso cautelato.

