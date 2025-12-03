Ci sono brani che non si limitano a far ballare, ma accendono la memoria, rievocano un’epoca e riportano alla superficie quel modo autentico di vivere la musica che appartiene a chi ha respirato gli anni d’oro della dance. “Hypnosis”, il nuovo singolo di DJ Snabba, nasce esattamente con questa ambizione: raccontare in tre minuti e mezzo l’energia, la libertà e la vibrazione sonora che hanno segnato gli anni ’90 e 2000. Con i suoi 142 BPM, una cassa pulsante, sintetizzatori incandescenti e una melodia che richiama i club storici e le notti davanti a MTV, Hypnosis ti trascina dritto in quel luogo della mente dove abitano i ricordi più vivi, e ti spinge a fare una sola cosa: alzare il volume e lasciarti andare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - DJ Snabba lancia “Hypnosis”, omaggio alla dance italiana, fuori il 5 Dicembre