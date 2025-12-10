Thais Wiggers e il nuovo compagno 65enne | Spunta l' anello lei pende dalle labbra di lui

Thais Wiggers, nata nel 1985, ha recentemente sorpreso tutti con la sua nuova relazione con un uomo di 65 anni. La differenza di età non sembra rappresentare un ostacolo per il loro rapporto, come dimostra l'attenzione e l'affinità tra i due. Un legame che sfida gli stereotipi e dimostra come l'amore possa superare ogni barriera temporale.

Chi lo ha detto che non si possa amare un partner (molto) più grande d'età? Per esempio Thais Wiggers, nata il 24 ottobre 1985, ha totalmente perso la testa per il nuovo compagno (che di anni ne ha 65). E ora, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe compiere il grande passo.Thais Wiggers si sposa. 🔗 Leggi su Today.it

