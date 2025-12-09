Manager sanitaria licenziata torna in ufficio ma viene trascinata via dalla polizia | Da quando c’è lei manca pure il filo per suture
Antonietta Perrone, dirigente sanitaria presso l’Usl 5 di Rovigo, è rientrata nel suo ufficio come se nulla fosse. Nei mesi passati uno scontro lancinante con la sua azienda l’aveva portata a subire la prima sanzione disciplinare e, tre giorni prima, a essere licenziata in tronco. Una decisione che lei non solo non aveva accettato, ma aveva apertamente contestato come illecita. Al suo ingresso nei suoi ormai ex spazi lavorativi, la donna era attesa da alcuni agenti della questura. Sono state le forze dell’ordine a prenderla in consegna e a scortarla all’esterno dell’edificio, nonostante le sue vivaci proteste. 🔗 Leggi su Open.online
