Qual è la spilla più costosa delle Olimpiadi e perché costa quasi 100 euro

La spilla più costosa delle Olimpiadi di Milano Cortina ha fatto parlare di sé perché costa quasi 100 euro. La causa di questo prezzo elevato risiede nella sua rarità e nel design dettagliato, che richiama simboli della manifestazione. Molti collezionisti sono disposti a pagare di più per un pezzo che rappresenta un evento così importante. La spilla, realizzata con materiali di alta qualità, ha attirato l’attenzione di appassionati e venditori. Chi cerca un ricordo esclusivo, ora sa quale scegliere.