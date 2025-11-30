Va all’asta a Milano il francobollo più raro d’Italia | qual è e perché costa così tanto
Milano, 30 novembre 2025 – Gronchi rosa, levati proprio. Andrà all’asta fra il 16 e il 17 dicembre prossimi il francobollo più raro dell’intera area italiana. Si tratta del francobollo del Regno di Sicilia (uno degli antichi stati italiani prima dell’unificazione), da 12 grano stampato in azzurro invece che in giallo, un classico “errore di colore”, così come è definito dai collezionisti e dagli esperti. L’asta si terrà tra Milano e Parigi, in collaborazione fra ''Il Ponte'' (casa d'aste) e la Millon Auction Group. Il giorno ''clou'' sarà il 17 dicembre, un mercoledì, quando appunto verrà messo in vendita l’error of colour, già battuto nel 2011 a Basilea per una cifra di 1,86 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
1 milione di Euro, la stima della asta a Milano il 2 dicembre 2025. "Natura Morta" di Giorgio Morandi (Italia 1890 - 1964). Olio su tela, 35 x 30 cm, 1952. Collezione Privata. - facebook.com Vai su Facebook
Sotheby’s si conferma infallibile a Milano: tre Fontana superano il milione in asta - Il Giornale dell'Arte Vai su X
Francobollo per ricordare Sergio Ramelli, l’Anpi insorge (ma commette una svista) - tributo a Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di extraparlamentari dell’aria ... Riporta ilgiorno.it
Berlusconi, Forza Italia: "Un francobollo e un parco di Milano per ricordarlo" - De Chirico, consgiliere di Forza Italia, ha presentato una mozione per chiedere l'intitolazione di un luogo di Milano alla memoria di Berlusconi "Lo scorso dicembre ho presentato richiesta formale di ... Si legge su affaritaliani.it