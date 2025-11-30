Va all’asta a Milano il francobollo più raro d’Italia | qual è e perché costa così tanto

Milano, 30 novembre 2025 – Gronchi rosa, levati proprio. Andrà allasta fra il 16 e il 17 dicembre prossimi il francobollo più raro dell’intera area italiana. Si tratta del francobollo del Regno di Sicilia (uno degli antichi stati italiani prima dell’unificazione), da 12 grano stampato in azzurro invece che in giallo, un classico “errore di colore”, così come è definito dai collezionisti e dagli esperti. L’asta si terrà tra Milano e Parigi, in collaborazione fra ''Il Ponte'' (casa d'aste) e la Millon Auction Group. Il giorno ''clou'' sarà il 17 dicembre, un mercoledì, quando appunto verrà messo in vendita l’error of colour, già battuto nel 2011 a Basilea per una cifra di 1,86 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

