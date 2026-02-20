Inaugurato a Bari il ' Puro Cioccolato Festival' | i maestri pasticceri in piazza Umberto

A Bari, il ‘Puro Cioccolato Festival’ ha aperto le sue porte ieri, a causa dell’afflusso di visitatori desiderosi di assaporare dolci unici. Più di 15 stand sono stati allestiti in piazza Umberto, dove maestri cioccolatieri italiani e stranieri presentano le loro creazioni. Tra cioccolatini artigianali e dessert innovativi, i visitatori hanno potuto scoprire tecniche di lavorazione e gustare sapori intensi. La manifestazione si svolge fino a domenica, offrendo un’esperienza gustativa per tutti gli amanti del cioccolato.

Più di 15 stand accoglieranno, a Bari, maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri e produzioni d'eccellenza provenienti da tutta Italia e dal mondo per offrire un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti, sapori inebrianti e creazioni d'autore che fondono tradizione e innovazione, regalando al pubblico un'esperienza irripetibile. È stata inaugurata, questa mattina in piazza Umberto, la tappa barese di 'Puro Cioccolato Festival 2026'. Dalle specialità regionali italiane alle raffinatezze internazionali, il festival offrirà degustazioni, curiosità e racconti dedicati a uno degli alimenti più amati e affascinanti del pianeta: il cioccolato, simbolo universale di passione, cultura e arte dolciaria. 'Puro Cioccolato Festival' animerà piazza Umberto fino domenica 22 febbraio, con orario continuato dalle 10 alle 21.