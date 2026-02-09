Il punto nascita dell’ospedale della Gruccia rischia di chiudere. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annuncia di aver avviato un dialogo aperto con il ministro Schillaci per trovare una soluzione. Giani respinge le accuse dei consiglieri di Fratelli d’Italia, che parlano di ritardi e sottovalutazioni. Il governatore sottolinea che non ci sono motivi per chiudere il reparto e che si sta lavorando per mantenere attivi i servizi. Intanto, la polemica tra le parti si fa sempre più accesa.

Sul futuro del punto nascita dell’ ospedale della Gruccia, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani respinge con forza le accuse dei consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi e Gabriele Veneri, che parlano di ritardi e sottovalutazioni da parte della Regione Toscana e dell’Asl. Per Giani si tratta di "polemiche politiche che non aiutano il Valdarno", mentre è in corso un confronto con il ministro della Salute Orazio Schillaci. "In occasione della riunione con i presidenti di Regione – racconta Giani – ho sollevato esplicitamente la necessità di rivedere il limite dei 500 parti previsto dal decreto Balduzzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il punto nascita a rischio chiusura. Giani: "Dialogo aperto con Schillaci. Inutile e dannosa la polemica di Fdi"

Le recenti riunioni tra le autorità locali, tra cui Giani e Chiassai, hanno evidenziato l’urgenza di trovare una soluzione sicura riguardo al futuro del punto nascita dell’ospedale di Santa Maria della Gruccia in Valdarno.

Il punto nascita di Montevarchi, nella sanità toscana, è al centro di tensioni tra le istituzioni.

