Il sindaco di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, ha scritto al ministro della Salute per chiedere una revisione del parere sul punto nascita della Gruccia. La richiesta arriva dopo le preoccupazioni dei medici e dei cittadini, che vogliono mantenere aperto il servizio. La questione è calda da settimane, e ora il primo cittadino si è fatto portavoce delle istanze locali.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha inviato una richiesta al Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillac i, al Sottosegretario On. Marcello Gemmato e al Direttore della Programmazione Sanitaria, di revisione del parere negativo espresso dal Comitato Percorso Nascita Nazionale sulla deroga al Punto Nascita dell’Ospedale SM alla Gruccia, al di sotto della soglia dei 500 parti annui, basato sui dati trasmessi dalla Regione Toscana e dalla ASL Toscana Sud Est nel giugno 2023. La richiesta è motivata da una verifica della documentazione inviata che – come evidenziato dal Sindaco – “presenta dati non corretti e incompleti, suscettibili di interpretazioni fuorvianti, sia per quanto riguarda il bacino di utenza reale e potenziale, sia per l’analisi di georeferenziazione dei tempi di percorrenza verso il presidio ospedaliero di prossimità dell’Ospedale San Donato di Arezzo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascita della Gruccia, il Sindaco scrive al Ministro per la revisione del parere del CPNN

La Regione Toscana ha consegnato un dossier dettagliato sulle difficoltà di collegamento tra il Valdarno e l’ospedale San Donato di Arezzo.

Il punto nascita di Gruccia rischia di rimanere chiuso.

Argomenti discussi: Punto nascita Gruccia. Dalla Regione un dossier infrastrutturale a sostegno della derogala revisione del parere negativo; Il Punto nascita della Gruccia non si tocca: il Valdarno difende il diritto a nascere vicino casa; Punto Nascita della Gruccia. Senza un abbassamento della soglia minima di nascite, nel 2027 ci sarà la chiusura se non verrà superata quota 500; Punto Nascita della Gruccia, San Giovanni Civica annuncia una mozione in Consiglio comunale.

