Ambiente Wwf e Lions insieme per la tutela del litorale e il restauro del monumento ai caduti

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'iniziativa congiunta tra Wwf Sicilia, Leo e Lions club di Ribera ha promosso la tutela dell’ambiente e il recupero del monumento ai caduti. Durante la giornata, i volontari hanno lavorato per sensibilizzare sulla conservazione del litorale e preservare il patrimonio storico, rafforzando il ruolo delle associazioni nella cura del territorio e della memoria collettiva. Un impegno condiviso per un ambiente più sostenibile e un ricordo vivo.

Una giornata dedicata all’ambiente e alla memoria collettiva ha visto protagonisti i volontari del Wwf Sicilia area mediterranea insieme ai Leo e Lions club di Ribera. L’iniziativa, svoltasi lungo la spiaggia di Seccagrande, ha unito la pulizia del litorale alla cura del monumento ai caduti del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

