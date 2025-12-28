Ambiente Wwf e Lions insieme per la tutela del litorale e il restauro del monumento ai caduti

Un'iniziativa congiunta tra Wwf Sicilia, Leo e Lions club di Ribera ha promosso la tutela dell’ambiente e il recupero del monumento ai caduti. Durante la giornata, i volontari hanno lavorato per sensibilizzare sulla conservazione del litorale e preservare il patrimonio storico, rafforzando il ruolo delle associazioni nella cura del territorio e della memoria collettiva. Un impegno condiviso per un ambiente più sostenibile e un ricordo vivo.

