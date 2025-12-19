Incidente rocambolesco nel Napoletano | tre auto coinvolte quattro bambini feriti

Un episodio allarmante si è verificato ieri sera a Melito, nel Napoletano, con uno scontro spettacolare tra tre veicoli che ha coinvolto otto persone, tra cui quattro bambini. La scena, ricca di tensione e preoccupazione, ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Un incidente che ha scosso la comunità locale e sottolinea l’importanza della sicurezza sulle strade.

Attimi di paura ieri in tarda serata a Melito, dove un grave incidente stradale ha coinvolto tre autovetture e otto persone, tra cui quattro minori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Melito per i rilievi e la gestione della viabilità. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un furgone avrebbe urtato violentemente un' auto parcheggiata lungo via Circumvallazione Esterna. All'interno del veicolo colpito si trovavano una donna e i suoi due figli di 8 e 13 anni. A seguito dell'impatto, l'auto si sarebbe ribaltata, andando a schiantarsi contro un'altra vettura in transito, a bordo della quale viaggiava una famiglia con due bambini di 7 e 9 anni.

