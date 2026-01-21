Diga di Vetto ecco com' è andato l' incontro con sindaci e presidenti delle Province di Parma e Reggio Emilia

Si è concluso questa mattina, a Sant’Ilario d’Enza, l’incontro tra Sindaci e Presidenti delle Province di Parma e Reggio Emilia, parte del Dibattito Pubblico sulla Diga di Vetto. L’appuntamento ha consentito un confronto costruttivo sul progetto di realizzazione del nuovo invaso montano, approfondendo aspetti tecnici e ambientali. Il dibattito prosegue con l’obiettivo di garantire un’analisi completa e condivisa prima di eventuali decisioni future.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ambientalisti contro la diga di Vetto: nasce il 'Coordinamento per la tutela del torrente Enza'«Un errore storico», così il neo nato Coordinamento per la tutela del torrente Enza definisce la realizzazione della diga di Vetto, «opera destinata a ... redacon.it Diga di Vetto, Province e Comuni verso una posizione condivisaIl 29 gennaio è il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni sul progetto della diga di Vetto, che segna la fase conclusiva del dibattito ... redacon.it La diga di Vetto servirà anche per la produzione di energia idroelettrica, nell'ottica di rendere parte del nostro territorio più autonomo dal consumo di altre fonti inquinanti. Ma anche per garantire una miglior qualità dell'acqua, visto che diversi studi confermano

