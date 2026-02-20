Public speaking a Too la presentazione della masterclass con Marinella Melegari

Marinella Melegari terrà una masterclass sul public speaking, causata dalla richiesta di migliorare le capacità di comunicazione in pubblico. L’incontro si svolgerà sabato 28 febbraio 2026, dalle 11 alle 12, allo Spazio Too in via 24 Maggio 51 a Piacenza. Durante la sessione, i partecipanti potranno apprendere tecniche pratiche per superare l’ansia e parlare con più sicurezza. L’evento si rivolge a chi desidera potenziare le proprie abilità oratorie.

Si terrà sabato 28 febbraio 2026 allo Spazio Too in via 24 Maggio 51 a Piacenza dalle ore 11 alle 12 l'incontro introduttivo alla masterclass di public speaking tenuto dall'attrice Marinella Melegari. In questa presentazione gratuita l'attrice illustrerà ai partecipanti gli obiettivi del corso, gli elementi di lavoro e come verranno strutturati i singoli incontri. Dopodiché «faremo un breve riscaldamento di articolazione fonatoria e un gioco basato sul ritmo nel parlato» comunica l'attrice Marinella Melegari.

