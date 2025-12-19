I giudici con l' aiuto di una ruota arcobaleno hanno scelto i nuovi 20 alunni della Masterclass
I giudici, guidati da una ruota arcobaleno, hanno selezionato i 20 nuovi alunni della Masterclass di MasterChef 15. Dopo gli ultimi provini, è scoppiata la sfida tra i 17 grembiuli grigi, pronti a dimostrare il loro talento nel temuto Creative Test. Un passo importante verso la cucina dei sogni, tra emozioni e sfide all’ultimo piatto.
N ella seconda puntata di MasterChef 15, si sono conclusi gli ultimi provini ed è iniziata la guerra tra i 17 grembiuli grigi, che hanno affrontato il temuto Creative Test. Una ruota dei colori si è trasformata in una diabolica arma a doppio taglio, mietendo molte vittime tra i concorrenti ma selezionando il cast completo della Masterclass ufficiale. A dirigere il traffico Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e il prezioso aiuto di Chiara Pavan. Il programma Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, va in onda ogni Giovedì alle 21.15 sul canale Sky Uno, i n streaming su NOW, ed è sempre disponibile on demand su Sky Go. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 20 Novembre 2025. Boom per La Ruota dei Campioni (28%) La Ruota della Fortuna (25,7%), 20% per Un Professore”
Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 20 Novembre 2025. Pazzesco: La Ruota dei Campioni (28%) e La Ruota della Fortuna (25.7%). Un Professore parte dal 20%
La figlia ritratta in aula, ma la testimonianza materna e l’aiuto di un carabiniere consente ai giudici di ricostruire anni di abusi. - facebook.com facebook
La Lega si muove in Parlamento dopo il caso della famiglia del bosco. La vicenda è stata al centro delle cronache di queste ultime settimane, con il clamoroso intervento dei giudici sui tre figli minorenni di Nathan e Catherine, trasferiti in una casa famiglia a Va x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.