I giudici con l' aiuto di una ruota arcobaleno hanno scelto i nuovi 20 alunni della Masterclass

I giudici, guidati da una ruota arcobaleno, hanno selezionato i 20 nuovi alunni della Masterclass di MasterChef 15. Dopo gli ultimi provini, è scoppiata la sfida tra i 17 grembiuli grigi, pronti a dimostrare il loro talento nel temuto Creative Test. Un passo importante verso la cucina dei sogni, tra emozioni e sfide all’ultimo piatto.

