La Trinity lancia un nuovo strumento gratuito per migliorare le competenze orali in inglese. Si chiama Diagnostic Speaking Tool e permette di valutare con più precisione lo speaking degli studenti, un’abilità difficile da insegnare e anche da giudicare. Con questo metodo, insegnanti e studenti avranno un aiuto in più per capire dove migliorare e come farlo.

Lo speaking è un’abilità complessa da insegnare e da valutare. Essendo influenzato da molteplici fattori, non è semplice fornirne un back accurato e costruttivo. Gli studenti, d’altra parte, possono trarre dei benefici significativi da una valutazione che non solo descrive ciò che essi sanno fare, ma indica anche in quale modo possono migliorare. Attualmente disponibile per i livelli da pre-A1 a B1, per studenti dagli 8 ai 12 anni, il Diagnostic Speaking Tool è pensato non solo per chi si prepara a un esame di certificazione Trinity. Si tratta infatti di una risorsa digitale utile a tutti i docenti che vogliono monitorare lo sviluppo della produzione orale dei propri studenti attraverso brevi e coinvolgenti attività comunicative.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Diagnostic Speaking Tool

Scopri come l’alleanza tra l’esame GESE e il corso Teaching Speaking di Trinity College London rivoluziona l’approccio all’insegnamento delle competenze orali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Diagnostic Speaking Tool

Argomenti discussi: Guida allo sviluppo delle competenze orali in inglese con il nuovo Diagnostic Speaking Tool di Trinity: provalo ora gratuitamente; Vertenza Natuzzi, Di Sciascio e Caroli: Utile confronto con sindacati su nostre proposte per nuove linee guida del piano di rilancio Natuzzi; Utilities, nel 2025 investimenti più selettivi: oltre 20 mld su reti, sicurezza e resilienza; L’Italia alla guida di Recevin, le Città del Vino italiane, di Francia, Spagna, e Portogallo.

Stellantis: stop allo sviluppo della guida autonoma di Livello 3La guida autonoma è una delle frontiere del futuro del mondo dell’auto, anche se sta procedendo in maniera più lenta, rispetto a quanto si pensava qualche anno fa. Le leggi stringenti, i costi elevati ... motorionline.com

All of diagnostics at hand! There is no universal solution, there is the one perfect for your needs. We have created 4 complete, ready-to-use kits that combine our best display units with the most advanced diagnostic interfaces. Scroll to discover which on - facebook.com facebook