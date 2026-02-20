Provincia di Salerno Guzzo sceglie la sua squadra | ecco le deleghe

Il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha deciso di distribuire le deleghe ai consiglieri dopo settimane di negoziati tra i partiti della coalizione di centrosinistra. La sua scelta deriva dalla necessità di creare un team equilibrato e funzionante, considerando le diverse istanze politiche rappresentate. Guzzo ha incontrato i rappresentanti di ogni gruppo per ascoltare richieste e trovare un accordo. Alla fine, ha assegnato incarichi specifici, tra cui quella all’ambiente e alle infrastrutture, per garantire un’azione più efficace. Ora, il consiglio si prepara a lavorare sui progetti condivisi.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono state necessarie più settimane al vice presidente della Provincia, Giovanni Guzzo per trovare la quadra tra i diversi partiti della coalizione di centrosinistra tra i banchi del consiglio provinciale di Salerno ed assegnare così delle deleghe ai singoli consiglieri. L’attribuzione dei compiti ha il valore di un mini assessorato per i consiglieri che possono così seguire specifici programmi e progetti. Dal 6 febbraio, ovvero da quando Guzzo esercita le funzioni di presidente dopo che le dimissioni di Vincenzo Napoli sono state ratificate, soltanto oggi è arrivata la firma all’atto con il quale sono state assegnate le deleghe.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Salerno, Guzzo sceglie la sua squadra: ecco le deleghe Leggi anche: Provincia, Guzzo valuta le deleghe ai consiglieri: nuovo incarico per Luciano Leggi anche: Provincia di Salerno, Guzzo è vice presidente Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Provincia di Salerno, blitz di Guzzo: oggi assegna le deleghe; Provincia di Salerno, blitz di Guzzo: oggi assegna le deleghe; Provincia, Iannone (FdI): Guzzo rispetti la legge, convochi le elezioni per il nuovo presidente; Caos Provincia di Salerno, Aliberti diffida il vicepresidente Guzzo: Subito al voto, basta calcoli politici. Provincia di Salerno. Ufficializzate le deleghe ai consiglieri, a Massimo Loviso quella alle FinanzeCon decreto firmato oggi il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo ha ufficializzato la nuova attribuzione delle deleghe ai consiglieri provinciali. ondanews.it Provincia di Salerno: ecco le deleghe per i consiglieriSono undici i consiglieri provinciali che ottengono delle deleghe da parte del presidente facente funzioni della Provincia di Salerno ... infocilento.it Provincia di Salerno, il Presidente Giovanni Guzzo assegna le deleghe ai consiglieri Con decreto firmato oggi , il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha ufficializzato la nuova attribuzione delle deleghe ai consiglieri pr - facebook.com facebook Presentato anche in provincia di Salerno, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti in ufficio postale. L’iniziativa avviata nel quadro del #ProgettoPolis, riguarda in questa prima fase 141 uffici postali di Comuni al di sotto di 15mila abitanti. tgpost x.com