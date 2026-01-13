Provincia di Salerno Guzzo è vice presidente

Alle ore 20:34 di ieri, lunedì 12 gennaio, è stata protocollata la firma del presidente della provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, sul decreto di nomina di Giovanni Guzzo a vicepresidente. Guzzo, consigliere provinciale del Pd, è stato eletto con il maggior numero di preferenze alle ultime elezioni. La nomina rappresenta un passo importante nell’ambito dell’amministrazione provinciale, con Guzzo che assume un ruolo di rilievo nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata protocollata alle 20:34 di ieri, lunedì 12 gennaio la firma del presidente della provincia di Salerno Vincenzo Napoli al decreto che nomina vicepresidente Giovanni Guzzo, consigliere provinciale del Pd, neoeletto con il numero più alto di preferenze. Nessuna sorpresa dunque nella scelta di chi dovrà guidare palazzo Sant’Agostino dopo le dimissioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che una volta che sarà sceso dalla poltrona di primo Cittadino di Salerno, decadrà automaticamente anche dal vertice della provincia di Salerno. Guzzo era arrivato a questa lezioni provinciali già come vicepresidente uscente, ma ha dovuto combattere una guerra intestina contro un altro candidato del partito democratico che aspirava a prendere il suo posto, ovvero il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, che si è piazzato 3000 voti dopo di lui, Sancendo così definitivamente l’assegnazione della vicepresidenza a Guzzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

