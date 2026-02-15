Comunali il movimento Eucratica pronto con il candidato Sindaco
Il movimento “Eucratica” ha annunciato il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali di Avellino, puntando a portare un cambio reale in città. La decisione nasce dalla volontà di offrire una guida amministrativa più efficace, che risponda alle esigenze dei cittadini attraverso azioni concrete e trasparenti. Nei prossimi mesi, il gruppo si impegna a presentare proposte mirate per migliorare i servizi pubblici e rilanciare lo sviluppo locale.
Tempo di lettura: 2 minuti "Avellino merita una politica che funzioni. Una politica che non viva di slogan vuoti, ma di competenza, responsabilità e risultati concret i". Ad affermarlo è il direttivo del movimento politico Eucratica. "La nostra realtà – prosegue – si propone come una comunità civica che mette al centro il buon governo come valore, metodo e obiettivo. Non siamo qui per fare finta che vada tutto bene, ma per dire una verità scomoda: Avellino è stata mal governata. Abbiamo assistito ad anni di annunci, di promesse, di giustificazioni. E intanto la città si è fermata. Spesso ci hanno detto di avere pazienza, che non era il momento giusto o che non si poteva fare altro.
