Il conflitto nel porto di Palermo si infiamma, portando alle vie legali e coinvolgendo le alte cariche politiche. Schifani esprime stima e fiducia nei confronti di Tardino, sottolineando l’impegno di tutti per il futuro della città. La sfida tra le parti si intreccia con la passione palermitana, mentre le speranze riposte nei leader e negli avvocati alimentano la corsa verso una soluzione.

© Palermotoday.it - VIDEO | La guerra del porto e il ricorso al Tar, Schifani: "Ho sempre stimato Tardino, ce la sta mettendo tutta"

"Ho sempre stimato l'avvocato Tardino, ce la sta mettendo tutta. Pasqualino Monti ha fatto sognare Palermo, siamo certi che farà lo stesso Annalisa". Sembrerebbe esserci una tregua tra il presidente Schifani e il commissario per l'Autorità portuale sulla "guerra del porto". E quello di stamattina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

