Spaccio nel centro di Salerno | arrestato con 1 chilo di hashish e 19mila euro

Lo scorso 13 gennaio, la Squadra Mobile di Salerno ha arrestato T.N., nel centro della città, con oltre un chilo di hashish e 19.000 euro in contanti. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nel cuore urbano, contribuendo alla sicurezza della comunità e alla repressione delle attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato arrestato lo scorso 13 gennaio un uomo, identificato con le iniziali T.N., nell'ambito di un'operazione della Squadra Mobile finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro cittadino di Salerno. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno individuato l'uomo in possesso di 10 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa un chilogrammo, ritenuti destinati al rifornimento delle principali piazze di spaccio della zona. Durante la perquisizione è stata inoltre sequestrata la somma di 19mila euro in contanti, considerata dagli investigatori provento dell'attività illecita.

