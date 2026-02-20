Acca Larenzia prosciolti 29 militanti di CasaPound accusati di aver fatto il saluto romano Non vi è una ragionevole previsione di condanna

Il giudice ha prosciolto 29 militanti di CasaPound coinvolti nel saluto romano a Acca Larenzia. La decisione deriva dalla mancanza di prove sufficienti per condannarli. La commemorazione si è svolta il 7 gennaio 2024 e ha attirato l’attenzione delle autorità. Tra i prosciolti ci sono quasi tutti i partecipanti all’evento. La sentenza evidenzia come il pubblico ministero non abbia ritenuto possibili condanne, lasciando aperto il dibattito sul significato di quei gesti. La vicenda si chiude con questa decisione giudiziaria.