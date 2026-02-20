Acca Larenzia prosciolti 29 militanti di CasaPound accusati di aver fatto il saluto romano Non vi è una ragionevole previsione di condanna

Il giudice ha prosciolto 29 militanti di CasaPound coinvolti nel saluto romano a Acca Larenzia. La decisione deriva dalla mancanza di prove sufficienti per condannarli. La commemorazione si è svolta il 7 gennaio 2024 e ha attirato l’attenzione delle autorità. Tra i prosciolti ci sono quasi tutti i partecipanti all’evento. La sentenza evidenzia come il pubblico ministero non abbia ritenuto possibili condanne, lasciando aperto il dibattito sul significato di quei gesti. La vicenda si chiude con questa decisione giudiziaria.

Il gup di Roma ha prosciolto 29 persone, quasi tutti appartenenti a CasaPound, per il saluto romano il 7 gennaio del 2024 avvenuto nel corso della commemorazione per Acca Larenzia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestavano invece la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Secondo il giudice romano che ha scelto per il non luogo a procedere «non vi è una ragionevole previsione di condanna ». Le indagini. Secondo quanto riporta Repubblica nel 2024, come spesso avviene per la cerimonia in ricordo dei tre giovani del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978, dopo la chiamata “presente” in tanti alzano il braccio, Nel 2024 accadde la stessa cosa.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

