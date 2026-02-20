Acca Larenzia prosciolti 29 militanti di CasaPound accusati di aver fatto il saluto romano Non vi è una ragionevole previsione di condanna
Il giudice ha prosciolto 29 militanti di CasaPound coinvolti nel saluto romano a Acca Larenzia. La decisione deriva dalla mancanza di prove sufficienti per condannarli. La commemorazione si è svolta il 7 gennaio 2024 e ha attirato l’attenzione delle autorità. Tra i prosciolti ci sono quasi tutti i partecipanti all’evento. La sentenza evidenzia come il pubblico ministero non abbia ritenuto possibili condanne, lasciando aperto il dibattito sul significato di quei gesti. La vicenda si chiude con questa decisione giudiziaria.
Il gup di Roma ha prosciolto 29 persone, quasi tutti appartenenti a CasaPound, per il saluto romano il 7 gennaio del 2024 avvenuto nel corso della commemorazione per Acca Larenzia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestavano invece la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Secondo il giudice romano che ha scelto per il non luogo a procedere «non vi è una ragionevole previsione di condanna ». Le indagini. Secondo quanto riporta Repubblica nel 2024, come spesso avviene per la cerimonia in ricordo dei tre giovani del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978, dopo la chiamata “presente” in tanti alzano il braccio, Nel 2024 accadde la stessa cosa.🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Acca Larentia, centinaia di militanti di estrema destra e CasaPound per il “presente” e saluto romano
Leggi anche: In centinaia ad Acca Larentia per il rito del “presente”: il saluto romano dei militanti di estrema destra – VideoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Acca Larenzia, tutti prosciolti dal gup per i saluti romani.
Saluto romano ad Acca Larentia: tutti proscioltiIl gup di Roma ha prosciolto le 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, indagate nell'ambito dell'indagine sui saluti romani davanti all'ex sede ... avvenire.it
Acca Larenzia, tutti prosciolti dal gup per i saluti romaniIl gup di Roma ha prosciolto le 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, i ndagate nell’ambito dell’indagine sui saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio ... adnkronos.com
Tana per l’on. Arnault, chissà perché era a Roma con il suo assistente parlamentare proprio il giorno dell’anniversario della Strage di Acca Larenzia, eccolo mentre in piazza dell’Alberone lancia le sue minacce e istiga alla violenza. Stroncare l’Internaz - facebook.com facebook
Acca Larentia, prosciolti 29 militanti di CasaPound accusati di aver fatto il saluto romano. «Non vi è una ragionevole previsione di condanna» x.com