Acca Larentia prosciolti 29 indagati per il saluto romano quasi tutti di CasaPound Il giudice | Non c’è ragionevole previsione di condanna

Il giudice di Roma ha deciso di prosciogliere 29 persone, tra cui molti membri di CasaPound, perché non vi sono prove sufficienti per condannarli. La vicenda riguarda il saluto romano avvenuto il 7 gennaio 2024 durante la commemorazione di Acca Larentia, evento al centro delle indagini. Tra gli assolti c’è anche Gianluca Iannone, leader del movimento. Il giudice ha sottolineato che non c’è una previsione ragionevole di condanna, portando alla fine del processo per tutti gli imputati coinvolti. La decisione del tribunale ha fatto discutere tra gli attivisti presenti.

Il gup di Roma ha prosciolto 29 persone, quasi tutti appartenenti a CasaPound incluso Gianluca Iannone, accusati di aver compiuto il saluto romano il 7 gennaio del 2024, nel corso della commemorazione per Acca Larentia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestavano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Ma il giudice ha disposto il non luogo a procedere sostenendo che "non vi è una ragionevole previsione di condanna". "É stata rispettata la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione e quindi la mancanza di pericolo concreto per una manifestazione che si svolge con le stesse modalità da quasi 45 anni", ha commentato l'avvocato Domenico Di Tullio, uno dei difensori dei 29 indagati, dopo il non luogo a procedere.