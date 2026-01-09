propaganda live torna con francesca mannocchi in collegamento da odessa

Propaganda Live riprende il suo appuntamento settimanale su La7, con la conduzione di Diego Bianchi. Questa sera, in collegamento da Odessa, Francesca Mannocchi offrirà un approfondimento sui temi attuali, arricchendo il racconto con reportage e analisi. Il programma si propone di offrire un'informazione alternativa, equilibrata e puntuale, mantenendo la sua tradizione di satira e riflessione critica sull’attualità.

Inizia il nuovo anno anche per Propaganda Live, il programma del venerdì sera di La7 che racconta l’attualità con satira, ironia e reportage, con la conduzione di Diego Bianchi. Ecco le anticipazioni della puntata di questa sera. Anticipazioni e ospiti del 9 gennaio 2026. Il primo appuntamento del 2026 vedrà ospite in studio il giornalista e conduttore di Una Giornata Particolare Aldo Cazzullo. Ampio spazio all’attualità internazionale con Francesca Mannocchi, in collegamento da Odessa, che presenterà immagini esclusive realizzate durante la fase dei negoziati e nella settimana dell’incontro dei cosiddetti ‘volenterosi’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

