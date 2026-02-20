Pronostico Juventus-Como assenze pesanti e difesa horror | questo segno è scontato

La Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Napoli, a causa delle numerose assenze e di una difesa che ha fatto acqua. La squadra torinese deve affrontare il Como, che arriva carico dopo due vittorie consecutive. La formazione bianconera rischia di schierare diversi giovani in campo, mentre i lombardi puntano sulla loro solidità offensiva. La partita si gioca sabato alle 15:00, trasmessa in diretta su Sky e Dazn. I tifosi aspettano di vedere come reagirà la Juventus dopo le recenti difficoltà.

Juventus-Como è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dalla rabbia per la sconfitta di San Siro all’imbarazzo per la figuraccia di Istanbul. No, non sono sicuramente emozioni positive quelle provate da Luciano Spalletti e dalla sua Juventus nel corso dell’ultima settimana. Due sconfitte maturate in modo diverso ma che rischiano entrambe di rendere ancora più grigia la stagione della Signora, a un passo dall’eliminazione dalla Champions League dopo la catastrofica prestazione di martedì scorso in casa del Galatasaray: un 5-2 che entra di diritto tra le peggiori batoste europee rimediate dai bianconeri e che costringerà Locatelli e compagni a vincere con almeno 4 gol di scarto mercoledì prossimo a Torino per non ritrovarsi fuori dalla coppa dalle grandi orecchie già a febbraio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

