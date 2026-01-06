Juventus | assenze pesanti contro il Sassuolo

La Juventus si prepara a sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium, affrontando questa partita senza Lloyd Kelly e Francisco Conceição, entrambi indisponibili. L’assenza di alcuni giocatori rappresenta un elemento da considerare nella strategia della squadra, che desidera mantenere un rendimento stabile nonostante le assenze. La partita, in programma martedì sera, sarà un test importante per la formazione bianconera, alla ricerca di una prestazione positiva in una trasferta difficile.

La Juventus affronta il Sassuolo al Mapei Stadium con due assenze pesanti: Lloyd Kelly e Francisco Conceição non saranno disponibili per la sfida di martedì sera. Gli esami strumentali hanno confermato problemi muscolari per entrambi, costringendo Luciano Spalletti a ridisegnare la formazione in un momento delicato del girone di ritorno.

