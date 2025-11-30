Pronostico Juve Stabia-Monza e Spezia-Sampdoria | una vittoria e un pari

Juve Stabia-Monza e Spezia-Sampdoria sono partite della quattordicesima giornata di Serie B: dove vederle, formazioni e pronostico Sarà complicato il compito del Monza capolista contro la Juve Stabia. Sì, perché i campani soprattutto in casa – vengono da cinque risultati utili di fila – sono pericolosi. E anche molto. Ma anche il cammino della truppa di Bianco lontana dal proprio pubblico è da sottolineare, visto che parliamo di una squadra che ha vinto le ultime tre uscite (anche contro il Frosinone che adesso è secondo) senza nemmeno subire gol. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

