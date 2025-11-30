Pronostico Juve Stabia-Monza e Spezia-Sampdoria | una vittoria e un pari
Juve Stabia-Monza e Spezia-Sampdoria sono partite della quattordicesima giornata di Serie B: dove vederle, formazioni e pronostico Sarà complicato il compito del Monza capolista contro la Juve Stabia. Sì, perché i campani soprattutto in casa – vengono da cinque risultati utili di fila – sono pericolosi. E anche molto. Ma anche il cammino della truppa di Bianco lontana dal proprio pubblico è da sottolineare, visto che parliamo di una squadra che ha vinto le ultime tre uscite (anche contro il Frosinone che adesso è secondo) senza nemmeno subire gol. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altre letture consigliate
PRONOSTICO DI JUVENTUS-CAGLIARI? - facebook.com Vai su Facebook
Juve-Cagliari, il pronostico: Spalletti prova l'allungo Champions Vai su X
Pronostico Juve Stabia vs Monza – 30 Novembre 2025 - Alle 15:00 del 30 Novembre 2025 lo Stadio Romeo Menti sarà teatro di una sfida ad alta tensione in Serie B. news-sports.it scrive
Le probabili formazioni di Juve Stabia-Monza: ecco chi dovrebbe rimpiazzare Colpani - Tra le fila delle Vespe campane non ci saranno Battistella, Duca e Morachioli, Varnier, Zuccon e Burnete. Secondo monza-news.it
Torna Noi non siamo di Serie B: il Monza in diretta dal Menti per Juve Stabia–Monza, ecco gli ospiti - Il Monza torna live con “Noi non siamo di Serie B”: formazioni dalle 14. Segnala monza-news.it