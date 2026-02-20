Promptspy il primo malware android che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa

Promptspy, il primo malware Android che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa, è stato scoperto di recente. Gli esperti hanno rilevato che questo software dannoso utilizza l’IA per creare messaggi ingannevoli e manipolare gli utenti più facilmente. Si pensa che questa tecnologia venga impiegata per ottenere dati sensibili o diffondere false informazioni. La minaccia si diffonde rapidamente, soprattutto attraverso applicazioni apparentemente innocue scaricate dai negozi online. Le autorità invitano gli utenti a fare attenzione agli aggiornamenti e alle autorizzazioni delle app installate.

Questo approfondimento sintetizza la scoperta di PromptSpy, la prima minaccia Android nota per utilizzare l'IA generativa nel suo flusso operativo. Viene analizzato il funzionamento, il potenziale impatto e le tecniche impiegate, con particolare attenzione al contesto argentino e all'app di imitazione bancaria associata. promptspy: primo malware android che usa l'ia generativa. PromptSpy rappresenta una minaccia per Android capace di sfruttare l' intelligenza artificiale generativa per adattarsi a dispositivi e versioni di sistema diverse. Le capacità includono la raccolta di dati dalla schermata di blocco, la registrazione di attività dello schermo, la disattivazione della disinstallazione e l'accesso remoto tramite un modulo vnc integrato.