Take-Two Interactive ha confermato che GTA 6 non userà intelligenza artificiale generativa. La società ha spiegato chiaramente che l’IA non sarà coinvolta nello sviluppo del nuovo capitolo della famosa serie. I fan possono stare tranquilli: il gioco continuerà a basarsi su tecniche tradizionali, senza affidarsi a sistemi di intelligenza artificiale avanzata.

Take-Two Interactive ha chiarito in modo netto il ruolo dell’ intelligenza artificiale nello sviluppo di GTA 6. Ebbene sì, secondo l’amministratore delegato Strauss Zelnick, l’attesissimo nuovo capitolo della serie Rockstar non fa alcun uso di IA generativa, ribadendo una visione fortemente incentrata sulla creatività umana e sulla costruzione artigianale dei mondi di gioco. Intervenendo in un’intervista a GamesIndustry.biz, Zelnick ha spiegato che Rockstar Games non ha impiegato strumenti di intelligenza artificiale generativa nello sviluppo di GTA 6. Ogni elemento dell’ambientazione, dagli edifici alle strade fino ai quartieri, è stato creato manualmente, partendo da zero. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 non utilizzerà l’intelligenza artificiale generativa, assicura Take-Two Interactive

Approfondimenti su GTA 6

Larian Studios ha ufficialmente comunicato che Divinity non includerà elementi grafici realizzati con intelligenza artificiale generativa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su GTA 6

Argomenti discussi: GTA 6 non riceverà un’edizione fisica al lancio, rumor; Le voci indicano un possibile rinvio di GTA 6 fino alla fine del 2027 in caso di mancato rispetto della scadenza attuale; Microsoft garantisce che Fable avrà il suo spazio e non cambia programma a causa dell’imminente arrivo di GTA 6; Droni e identità false vengono utilizzati dai fan di GTA 6 per spiare gli studi Rockstar Games.

GTA 6, Rockstar dice no all'IA generativaIn un mercato scosso dall’IA generativa, Take-Two ribadisce la centralità del lavoro umano nella creazione dei mondi di Rockstar Games. tomshw.it

GTA Online riceverà supporto anche dopo l'uscita di GTA 6? L'editore è sicuro di cosa accadràRockstar Games continuerà a creare contenuti per GTA Online anche dopo aver pubblicato GTA 6? Take-Two Interactive è abbastanza sicuro di cosa accadrà. multiplayer.it

GTA 6: Take-Two conferma il lancio il 19 novembre e la versione fisica al day one x.com

GTA 6 non avrà niente fatto con l'AI, assicura il CEO di Take-Two. - facebook.com facebook