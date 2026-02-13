L' intelligenza artificiale generativa nella pubblica amministrazione | corso online per gli universitari

Giovanni Bianchi, studente dell’università di Roma, si collega questa mattina a Microsoft Teams per partecipare al corso online “L’intelligenza artificiale generativa nella pubblica amministrazione”, organizzato da Serinar e dal Master in city management diretto dal professor Luca Mazzara, con l’obiettivo di approfondire l’utilizzo di questa tecnologia nel settore pubblico.

Docente dell’iter formativo sarà Giovanna Panucci, avvocatessa specializzata in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale applicata alla Pubblica Amministrazione, Dpo e AI Strategist Giovedì 19 febbraio, dalle 9 alle 13 è previsto, per iniziativa di Serinar e dello staff del Master in city management (il cui direttore è il professor Luca Mazzara), il corso online (piattaforma Microsoft Teams) “L’intelligenza artificiale generativa nella pubblica amministrazione”. Docente dell’iter formativo sarà Giovanna Panucci, avvocatessa specializzata in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale applicata alla Pubblica Amministrazione, Dpo e AI Strategist, iscritta all’Albo dei Maestri della Protezione dei Dati & Data Protection Designer.🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'Università di Pisa apre le porte alla riflessione etica sull’intelligenza artificiale con un nuovo corso online gratuito.

AI: Perplexity + NotebokLM - Tutorial pratico per fare ricerche e report professionali in 10 minuti

