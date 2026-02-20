Programma semifinali Next Gen Cup 2026 | orari e sfide

La data delle semifinali della Next Gen Cup 2026 si è annunciata a causa di una qualificazione molto combattuta nelle fasi precedenti. Oggi, i giovani calciatori si sfidano in due match che promettono emozioni intense e spettacolo. Gli incontri si disputano in stadi diversi, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. I primi incontri iniziano nel pomeriggio, offrendo l’occasione ai futuri campioni di dimostrare le proprie capacità. La giornata si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese.

Si staglia una giornata decisiva per la Next Gen Cup 2026, con due semifinali che mettono in campo giovani talenti e un alto livello di competitività. Le partite si disputeranno all’Inalpi Arena e saranno visibili gratuitamente su LBATV, offrendo agli appassionati un’opportunità diretta di seguire l’evoluzione delle squadre in lizza per il titolo. La cornice è una vetrina per i giovani, offrendo un palcoscenico chiaro dove osservare progressi tecnici e tattici che contraddistinguono la Next Gen Cup. Alle 15:30 si affrontano Virtus Bologna e Cantù all’Inalpi Arena. La contesa mette in evidenza due club dalla consolidata tradizione, pronti a misurarsi su un palcoscenico inedito per i rispettivi giovani talenti.🔗 Leggi su Mondosport24.com

