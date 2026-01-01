United Cup 2026 programma di domani 2 gennaio | orari tv programma streaming

Domani, 2 gennaio, si apre ufficialmente il programma delle partite della United Cup 2026. Ecco gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e il calendario delle gare. Dopo le discussioni preliminari, le squadre si preparano a scendere in campo per conquistare i punti in palio, dando il via a una competizione che promette emozioni e tensione.

Le chiacchiere si azzerano, si entra finalmente in campo per giocare le partite che mettono in palio i punti. Prende il via domani l'edizione 2026 della United Cup, torneo a squadre per nazioni che si giocherà tra Perth e Sydney fino al prossimo 11 gennaio. La prima giornata di gare propone le sfide tra outsider in cerca di autore per provare a ricavarsi un ruolo da protagonista. Ad aprire le danze sulla RAC Arena sarà il confronto Spagna-Argentina. Gli spagnoli affidano i due singolari a Jaume Munar e Jessica Bouzas Maneiro. I sudamericani, dal canto loro, rispondono con la coppia formata da Sebastian Baez e Solana Sierra.

