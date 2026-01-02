United Cup 2026 programma di domani 3 gennaio | orari tv programma streaming

Il 3 gennaio si svolge la seconda giornata della United Cup 2026, prestigiosa competizione di tennis a squadre tra nazioni. L'evento si svolge tra Sydney e Perth, in Australia, e prevede incontri che coinvolgono le rappresentative nazionali. Di seguito, sono disponibili orari, programmi, informazioni su dirette TV e streaming per seguire le partite di questa giornata.

Sabato 3 gennaio andrà in scena la seconda giornata della United Cup 2026, prestigiosa competizione a squadre di tennis tra nazioni, in programma tra Sydney e Perth (Australia). Il calendario prevede quattro sfide di grande interesse, con un programma particolarmente intenso che promette spettacolo ed emozioni per tutti gli appassionati. Ad aprire il palinsesto, alle 00.30 italiane, sarà il confronto tra Belgio e Cina sulla Ken Rosewall Arena. Un match affascinante tra due formazioni che potrebbero rivelarsi outsider pericolose nel torneo. I Diavoli Rossi si affideranno ai singolari di Zizou Bergs ed Elise Mertens, mentre la selezione cinese punterà su Zhang Zhizhen e Zhu Lin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

