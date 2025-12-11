Un composto del cioccolato fondente può rallentare l’invecchiamento | la scoperta del King’s College di Londra

Uno studio del King’s College di Londra rivela che la teobromina, un composto presente nel cioccolato fondente, potrebbe contribuire a rallentare il processo di invecchiamento, promuovendo un’età biologica più giovane. La ricerca apre nuove prospettive sull’effetto benefico dei principi attivi del cioccolato sulla salute e il benessere.

