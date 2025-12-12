Di Maio torna ad Atreju | Con Meloni l’Italia è affidabile E attacca Conte | Tra M5s e FdI la differenza è il leader

Di Maio torna ad Atreju sottolineando la stabilità politica come elemento chiave per la credibilità dell’Italia. Nel suo intervento, evidenzia la differenza tra Meloni e Conte, sottolineando il ruolo del leader come fattore distintivo tra M5s e FdI. Le sue parole riflettono una visione positiva del futuro del Paese sotto la guida del governo attuale.

“La stabilità politica e di governo degli ultimi anni ha permesso all’Italia di essere percepita come un attore affidabile “. Per la prima volta dal 2021 – quando era ministro degli Esteri nel governo Draghi – Luigi Di Maio parteciperà venerdì a un dibattito sui temi intrernazionali ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma. E ne approfitta per adulare il governo di Giorgia Meloni in un’intervista al Corriere della sera: “Essere italiani, da rappresentanti delle istituzioni in Medio Oriente, è un valore aggiunto grazie alla postura assunta dal nostro Paese nelle principali crisi regionali”, dice l’ex leader ed enfant prodige del Movimento 5 stelle, ora inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico. Ilfattoquotidiano.it

Di Maio ad Atreju: l’ex ministro agita le acque centriste - I meloniani cercano la sua benedizione per la via del Cotone, ma dal Golfo non escludono un suo ritorno alla politica attiva ... editorialedomani.it

FINI DOPO ATREJU/ “Lui non torna, ma la Meloni è la sua scommessa vinta. E dietro le quinte…” - Come interpretare il "ritorno" di Gianfranco Fini ad Atreju? ilsussidiario.net

El Forajido. . Le leggende non muoiono mai… tornano quando vogliono Da oggi il MC BACON torna come panino a rotazione pronto a farvi innamorare di nuovo! ?? Hamburger di juvenca, doppio cheddar, bacon a volontà, maio al bacon e cipolla di Trop - facebook.com Facebook

La musica del passato torna a @orasolaretv2000: alle 12.20 su #TV2000 puntata dedicata a Cocky Mazzetti con il Maestro Valentino Mancino, l'esperto di musica Stefano Paggioro, il pianista Antonello Maio e il discografico Pierpaolo De Santis. #9dicembre # X.com