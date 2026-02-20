Produzione di massa di droni e tecnologie innovative per fermare ogni minaccia | l' Europa accelera
L’Europa avvia un progetto per fermare minacce con droni a basso costo. I ministri della Difesa di Polonia, Germania, Francia, Italia e Regno Unito si sono incontrati a Cracovia per annunciare lo sviluppo di droni autonomi, chiamati LEAP. Questi dispositivi, pensati per operare in modo efficiente e economico, puntano a rafforzare la difesa continentale. La collaborazione mira a creare una rete di tecnologie innovative pronta a intervenire rapidamente. La produzione di massa di questi droni partirà entro l’anno.
I ministri e i viceministri della Difesa del gruppo E5 (Polonia, Germania, Francia, Italia e Regno Unito) riuniti a Cracovia hanno annunciato il lancio di un'iniziativa per lo sviluppo di droni autonomi a basso costo, noti come Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP). In conferenza stampa il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha sottolineato l'importanza di un'intesa che ha descritto come “un impegno molto importante per quanto riguarda lo sviluppo congiunto di capacità di attacco e l'approvvigionamento congiunto di effettori per droni, ovvero carichi utili da combattimento”.🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Efficienza energetica e 'rinnovabili', Jesi tra le tre città pilota in Europa per sperimentare tecnologie innovative
Leggi anche: Sicurezza, l'Europa accelera su droni e scudi aerei
