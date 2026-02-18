Sicurezza l’Europa accelera su droni e scudi aerei

L’Europa sta rafforzando le sue difese a causa dei recenti attacchi nel Mar Rosso e delle tensioni tra Russia e Ucraina. La minaccia crescente ha portato i paesi europei a sviluppare rapidamente droni e sistemi di difesa aerea più avanzati. Questi strumenti vengono impiegati per monitorare e proteggere le frontiere, rendendo più efficaci le operazioni militari. Le autorità principali hanno annunciato investimenti significativi per migliorare la sicurezza in tutta la regione. L’obiettivo è rispondere prontamente alle nuove minacce aeree e marittime.

Il conflitto tra Russia e Ucraina e gli attacchi nel Mar Rosso mostrano come i sistemi senza pilota stiano cambiando profondamente il modo in cui si conducono le operazioni militari. L’utilizzo di droni per colpire obiettivi sensibili come gli aeroporti, come è accaduto a settembre a Copenaghen e Oslo, ha alzato anche in Italia l’allerta sugli aeromobili a pilotaggio remoto. La Difesa italiana si è mossa su un duplice binario. Da una parte la definizione di una strategia di contrasto, dall’altra l’acquisizione di strumenti che consentano una copertura dagli attacchi provenienti dal cielo. Nel primo caso, l’occasione è stata fornita dal “non paper” che il ministro Guido Crosetto ha pubblicato a novembre. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sicurezza, l’Europa accelera su droni e scudi aerei Il DragonFire su 4 cacciatorpediniere dal 2027. La Royal Navy accelera l’installazione di laser anti droni sulle navi da guerraDal 2027, il sistema laser DragonFire sarà installato su quattro cacciatorpediniere della Royal Navy, segnando un passo avanti nella difesa antimissile e anti drone delle forze navali. Sicurezza, governo accelera: oggi a Palazzo Chigi riunione su decretoIl governo mette in moto le misure per la sicurezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Europa accelera ad Alden Biesen: Mercato Unico 2027 e nuove regole antitrust; Super euro, l'Ue accelera e sfida l'egemonia del dollaro Usa; Ucraina: adesione e prestito, l’Ue accelera; Clima, energia e mobilità: l’Europa accelera per un futuro più sostenibile. Sicurezza, l’Europa accelera su droni e scudi aereiDalla guerra in Ucraina agli attacchi nel Mar Rosso, i sistemi senza pilota stanno ridisegnando strategie e bilanci militari. L’Italia investe 3,2 miliardi in piattaforme unmanned e rafforza la difesa ... ilsole24ore.com EU–Italy Energy Days 2026: l’Europa accelera sulla transizione energetica tra sicurezza, innovazione e competitivitàDal simposio del Politecnico di Torino emerge la necessità di una nuova fase della transizione: più infrastrutture, competenze e politiche industriali per reggere la competizione globale. alternativasostenibile.it Christine #Lagarde unico vero difensore dell'Europa alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco La presidente Bce ha annunciato l'estensione di liquidità in euro alle Banche centrali di tutto il mondo per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. Il servizio di x.com Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Marco Rubio tende la mano all’Europa evocando radici comuni, ma rilancia l’agenda di Donald J. Trump. Tono rassicurante, pressione intatta: più spesa militare, meno vincoli Ue. Fiducia da ricostruire, deterrenza e facebook