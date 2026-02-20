Problemi di stomaco Olimpiadi Giacomel costretto a ritirarsi nel biathlon | era primo

Tommaso Giacomel si è ritirato dal biathlon alle Olimpiadi a causa di problemi di stomaco che lo hanno colpito durante la gara. La sua vittoria sembrava vicina, ma l’intenso malessere lo ha costretto a fermarsi prima di completare il percorso. La notizia ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, che avevano già visto il suo nome tra i favoriti. La sua assenza ha lasciato un vuoto tra i concorrenti in una giornata di grande attesa.

Il silenzio della neve che avvolge le vette di Anterselva si è trasformato in un brusio di incredulità e preoccupazione durante quella che doveva essere la giornata trionfale di Tommaso Giacomel. Il biatleta azzurro, punta di diamante della spedizione italiana ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, stava conducendo una gara magistrale, dominando gli avversari con una combinazione perfetta di precisione al poligono e potenza sugli sci. La folla era già pronta a celebrare un oro che appariva ormai certo, vedendo il giovane talento trentino scivolare con una naturalezza disarmante verso il traguardo.