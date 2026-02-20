Cosa è successo a Giacomel costretto al ritiro improvviso mentre vinceva nel biathlon alle Olimpiadi

Giacomel era in testa alla mass start di biathlon quando è stato costretto a ritirarsi: è scivolato al decimo posto sciando a fatica a causa di un problema al fianco che ha spezzato i sogni di gloria.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Biathlon, Johannes Dale-Skjevdal trionfa nella mass start delle Olimpiadi. Tommaso Giacomel costretto al ritiro: era in testa

Leggi anche: Australian Open 2026: è stato costretto al ritiro, cosa è successo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato: cosa è successo; Incendio del teatro Sannazaro: cosa è successo. Il rogo, la Cupola in fiamme. È giallo sulle cause; Cuore congelato e trapianto al bimbo a Napoli: ecco cosa è successo, le tappe della vicenda; Parigi, polizia spara all'Arco di Trionfo: cosa è successo.

Attivista ucciso a Lione, alta tensione tra Macron e Meloni: cosa è successoLa presidente del Consiglio ha espresso il suo cordoglio sui social per l'uccisione di Quentin Deranque. L’inquilino dell’Eliseo l’ha esortata a non commentare gli affari francesi. La replica della ... tg24.sky.it

Sei un cog***e, sei un bambino: cosa è successo tra Allegri e Fabregas in Milan-ComoTensione tra i due allenatori dopo che Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Volano parole grosse anche nel tunnel ... ilfattoquotidiano.it

Frana spaventosa in Italia: auto distrutte e scuola evacuata. Cosa è successo - facebook.com facebook

Cosa è successo a Gaza dopo l’attacco del 7 ottobre Per capire il conflitto, le sue origini e la sua evoluzione, e gli interessi globali sul Medio Oriente nello scacchiere internazionale. Perché tutti vogliono avere l’egemonia nell’area GAZA, IL BUCO NERO DE x.com