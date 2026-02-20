Cosa è successo a Giacomel costretto al ritiro improvviso mentre vinceva nel biathlon alle Olimpiadi
Giacomel, atleta italiano di biathlon, ha dovuto abbandonare la gara improvvisamente mentre conduceva la mass start alle Olimpiadi. Durante la competizione, ha accusato un forte dolore al fianco, che gli ha impedito di continuare a sciare con la stessa intensità. Nonostante la buona partenza e la posizione di testa, il dolore ha reso impossibile proseguire, portandolo a scivolare al decimo posto. La sua corsa si è conclusa prima del previsto.
Giacomel era in testa alla mass start di biathlon quando è stato costretto a ritirarsi: è scivolato al decimo posto sciando a fatica a causa di un problema al fianco che ha spezzato i sogni di gloria.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Biathlon, Johannes Dale-Skjevdal trionfa nella mass start delle Olimpiadi. Tommaso Giacomel costretto al ritiro: era in testa
Leggi anche: Australian Open 2026: è stato costretto al ritiro, cosa è successo
GIACOMEL ai piedi del podio nell'inseguimento: vince FILLON MALLET | HIGHLIGHTS
Argomenti discussi: Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato: cosa è successo; Incendio del teatro Sannazaro: cosa è successo. Il rogo, la Cupola in fiamme. È giallo sulle cause; Cuore congelato e trapianto al bimbo a Napoli: ecco cosa è successo, le tappe della vicenda; Parigi, polizia spara all'Arco di Trionfo: cosa è successo.
Attivista ucciso a Lione, alta tensione tra Macron e Meloni: cosa è successoLa presidente del Consiglio ha espresso il suo cordoglio sui social per l'uccisione di Quentin Deranque. L’inquilino dell’Eliseo l’ha esortata a non commentare gli affari francesi. La replica della ... tg24.sky.it
Sei un cog***e, sei un bambino: cosa è successo tra Allegri e Fabregas in Milan-ComoTensione tra i due allenatori dopo che Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Volano parole grosse anche nel tunnel ... ilfattoquotidiano.it
Frana spaventosa in Italia: auto distrutte e scuola evacuata. Cosa è successo - facebook.com facebook
Cosa è successo a Gaza dopo l’attacco del 7 ottobre Per capire il conflitto, le sue origini e la sua evoluzione, e gli interessi globali sul Medio Oriente nello scacchiere internazionale. Perché tutti vogliono avere l’egemonia nell’area GAZA, IL BUCO NERO DE x.com