Pro Gest di Altopascio Il piano di risanamento non convince i lavoratori

Il piano di risanamento non convince i sindacati, Slc Cgil e Fistel Cisl e anche i lavoratori della Pro Gest, settore cartotecnico, di Altopascio. Ciò dopo l'incontro presso il Mimit, dove l'azienda era stata chiamata dal Ministero a relazionare alle istituzioni, comprese quelle regionali e ai sindacati di tutti i territori interessati, dove il gruppo ha stabilimenti, 22 in Italia, di cui 4 in Toscana; 1200 addetti, di cui, meno di 300 suddivisi nelle fabbriche tra Sesto Fiorentino, Altopascio e Capannori. Entro il 31 marzo ci sarà la relazione del perito, che deve attestare la fattibilità del piano di salvataggio, poi la valutazione del giudice incaricato del tribunale competente, che deve decidere sull'omologazione della ristrutturazione del debito entro il 30 giugno.