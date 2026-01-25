Pro-Gest ha firmato un accordo con i creditori, segnando un passo importante nel suo piano di risanamento e nel garantire la continuità aziendale. Questa operazione mira a stabilizzare la situazione finanziaria e a favorire una ripresa sostenibile dell’attività. La sottoscrizione dell’accordo rappresenta un momento chiave per il futuro dell’azienda e per il rapporto con le parti coinvolte.

Una notizia che ha effetti anche ‘sestesi’ quella relativa all’accordo sottoscritto con i creditori da Pro-Gest a supporto del piano di risanamento e della continuità aziendale. Pro Gest è infatti la proprietà del Cartonificio fiorentino di Sesto, per il quale, da anni, è ventilato un trasferimento ad Altopascio, nel polo aziendale della stessa Pro Gest, ed ha annunciato di aver sottoscritto accordi vincolanti con i suoi principali creditori finanziari relativi alla ristrutturazione del debito del Gruppo. In particolare – stando a una nota del gruppo cartario - il patto siglato prevede l’estensione della scadenza del debito al 2030, prorogabile fino al 2032 a discrezione dei creditori finanziari e la rimodulazione dei tassi, il rimborso della quota capitale e degli interessi sulla base di un piano di dismissioni già definito di asset immobiliari del valore di 80 milioni di euro e di selezionate unità operative, la cancellazione di una parte degli interessi maturati e l’ampliamento del perimetro delle garanzie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano di risanamento. Pro-Gest sottoscrive l’accordo con i creditori

