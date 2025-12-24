Amt | giudice accoglie il piano di risanamento
La giudice Chiara Monteleone ha accolto oggi tutte le misure protettive cautelari richieste da Amt, nell’ambito della composizione negoziata della crisi dell’azienda di trasporto pubblico genovese.Le misure consentono ad Amt di sospendere per 120 giorni le esecuzioni, comprese quelle legate al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
