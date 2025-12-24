Amt | giudice accoglie il piano di risanamento

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giudice Chiara Monteleone ha accolto oggi tutte le misure protettive cautelari richieste da Amt, nell’ambito della composizione negoziata della crisi dell’azienda di trasporto pubblico genovese.Le misure consentono ad Amt di sospendere per 120 giorni le esecuzioni, comprese quelle legate al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

amt giudice accoglie il piano di risanamento

© Genovatoday.it - Amt: giudice accoglie il piano di risanamento

