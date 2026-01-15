La vita dopo l’omicidio di Franka | Simona tra Palio di Siena e foto di serate con amici sui social Emiliano? Papà modello per il rione

Dopo l'omicidio di Franka, la vita di Simona Hirsch continua tra ricordi e momenti di normalità. Tra partecipazioni al Palio di Siena e scatti condivisi sui social con amici, cerca di ricostruire il proprio cammino. Emiliano, invece, viene descritto come un esempio di amore e dedizione, considerato un modello per il rione. Questi frammenti rivelano come si affronta un evento drammatico, mantenendo un senso di quotidianità.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Sulla sua bacheca social, il 5 luglio 2025, Simona Hirsch pubblicava i momenti di una serata passata con amici: i resti di una cena sulla tavola, luci da discoteca, la musica di due chitarre elettriche. Sono passati tre giorni dal ritrovamento del cadavere di Franka Ludwig, la 52enne descritta da Hirsch come un’amica, con la quale la donna aveva passato – secondo il racconto fatto agli inquirenti in prima battuta – i suoi ultimi attimi di vita sul sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d’Andrea. I giorni dopo l’omicidio: foto e video sui social. Un video al quale sono succeduti numerosi altri contenuti pubblicati dalla donna: dai suoi lavori di grafica orientale, alla passione per i bonsai, fino ai panorami innevati – spuntati sugli account pochi giorni fa – delle zone vicino a Borgo San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La vita dopo l’omicidio di Franka: Simona, tra Palio di Siena e foto di serate con amici sui social. Emiliano? “Papà modello per il rione” Leggi anche: Omicidio Franka Ludwig, chi sono i due "amanti diabolici" arrestati: lo chef dei cinque stelle Emiliano Milza e la grafica dei bonsai Simona Hirsch Leggi anche: Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d’amore Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chi sono i due arrestati per l’omicidio Ludwig Franka stordita con un farmaco ammazzata e lasciata sul sentiero. * Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte, la vita è puro rumore fra due insondabili silenzi. facebook Francesca Tocca a Verissimo, chi è la ballerina La nuova vita dopo la separazione da Raimondo Todaro, la figlia e la carriera x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.