Amici Marisol Castellanos e Samu Segreto sono una coppia | la foto sui social

Marisol Castellanos e Samu Segreto sono una coppia nota sui social, grazie anche alla partecipazione di Marisol ad Amici 23, dove ha vinto la categoria di ballo. La loro storia ha attirato l’attenzione dei fan, unendo passione, talento e affetto condiviso. In questo approfondimento, scoprirai di più sulla loro relazione e il percorso artistico di Marisol, tra successo e momenti di vita quotidiana.

Marisol Castellanos è stata una delle grandi protagoniste di Amici 23, vincendo la categoria di ballo nella sua edizione e appasionando i più romantici grazie alla storia d’amore con il cantante Petit. I due artisti si sono detti addio la scorsa estate, ma il cuore della danzatrice è tornato a battere per un altro allievo della scuola più famosa d’Italia: Samu Segreto. Marisol Castellanos e Samu Segreto sono una coppia. Due tra gli ex allievi più amati del talent show Amici si sono fidanzati: Marisol Castellanos, protagonista di Amici 23, e Samu Segreto, concorrente della 22esima edizione, sono usciti allo scoperto sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici, Marisol Castellanos e Samu Segreto sono una coppia: la foto sui social Leggi anche: Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d’amore Leggi anche: Il cenone era una truffa, coppia beffata sui social. Cinque amici raggirati con uno chalet fantasma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Samuele Segreto si è fidanzato con una ex ballerina di Amici: ecco di chi si tratta – FOTO; Marisol e Samu Segreto di Amici stanno insieme?; Amici, è nata una nuova coppia: Samu Segreto e Marisol escono allo scoperto!; Amici, Marisol e Samu stanno insieme: la notizia lascia di stucco. Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d’amore - I due sono usciti allo scoperto sui social con una foto pubblicata dalla ballerina che li ritrae ... fanpage.it

Amici, Marisol Castellanos e Samu Segreto sono una coppia: la foto sui social - I due ex protagonisti di "Amici", Marisol Castellanos e Samu Segreto, hanno ufficializzato la loro relazione sui social ... dilei.it

Amici, Marisol Castellanos dimentica Petit: ora è vicina a un altro protagonista del talent - Marisol Castellanos, vincitrice della categoria ballo di Amici 23, aveva trovato l’amore durante il talent al fianco del cantante Petit. donnaglamour.it

Lei ha pubblicato la foto di un abbraccio e un bacio sulla guancia e un’atmosfera, ma i volti non sono completamente visibili #Marisol #SamueleSegreto #Amici x.com

Buon pranzo con questo scatto di Marisol #amici25 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.