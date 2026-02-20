Primo ricovero in pneumologia da dimenticare

Rossella ha trascorso il suo primo ricovero in pneumologia al San Luca e l’ha descritto come un’esperienza negativa. La donna si è lamentata del comportamento dei medici, che si sono mostrati poco disponibili e poco attenti alle sue esigenze. Durante il soggiorno, ha sentito di essere trattata come un numero e non come persona. La sua frustrazione cresceva ogni giorno, specialmente quando cercava risposte alle sue domande. Alla fine, ha deciso di condividere pubblicamente la sua delusione.

La signora Rossella non può parlar bene del nostro ospedale. "E'la mia prima esperienza da ricoverata al San Luca, in pneumologia, dove ho trovato i medici molto distanti dal paziente. Entrano in stanza con il computer, ti fanno quelle domande di rito e se ne vanno. Restando esterrefatta perché non mi visitavano. Solo perchè mi sono risentita, lamentando dei dolori al petto, alla fine mi hanno visitata, e con me anche l'altra paziente in camera. Cosa che in sei giorni non l'avevo mai visto fare. Alla fine sono stata dimessa, senza avere fatto esami che invece mi hanno prescritto di fare da esterno.