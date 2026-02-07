Sicilia apre i battenti il primo Centro di Pronta Accoglienza per dipendenze | primo ricovero a Custonaci

Oggi a Custonaci, in provincia di Trapani, ha aperto il primo Centro di Pronta Accoglienza per dipendenze in Sicilia. Il primo paziente è stato accolto questa mattina, segnando un passo importante nella lotta contro le dipendenze nella regione.

Il primo ricovero di un paziente con disturbi da uso di sostanze è stato registrato oggi, 7 febbraio 2026, presso il Centro di Pronta Accoglienza (CPA) di Custonaci, in provincia di Trapani. Un evento che segna un punto di svolta nella rete regionale siciliana per il trattamento delle dipendenze, e che concretizza l’applicazione della legge regionale numero 26 del 7 ottobre 2024, la cosiddetta “legge anti-crack”. L’attivazione di questo centro, aperto 24 ore su 24, rappresenta una risposta concreta a una problematica sempre più complessa e diffusa, offrendo un primo importante tassello per un approccio integrato alla cura e alla riabilitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Custonaci Trapani

Ultime notizie su Custonaci Trapani

