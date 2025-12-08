PAOLUCCI 6 Scelto visto il pessimo rendimento di Di Vincenzo, non è chiamato a interventi difficili e neanche a giocare troppo la palla con i piedi. Incolpevole sul gol. CONTI 5 Prova ad essere pericoloso sulle palle inattive senza però riuscirci. SOMMA 5 Sempre meno efficace nel giro palla e poco lucido in alcune situazioni. ZANONI 5 Non è che demeriti particolarmente. Ma è difficile pensare che tra lui e Cavallari ci sia la differenza che le presenze stagionali (15 a 1) farebbero intuire. Nel finale si spinge molto in avanti senza fortuna. MASINI 5,5 Schierato a sorpresa per la prima volta da esterno destro, nel primo tempo ci prova pur non avendo le caratteristiche tecniche per fare quel ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Rossi vicino al primo gol stagionale, Lipari a corto di idee. Noccioli poco preciso, per Ciofi giornata da dimenticare