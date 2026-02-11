Istruzione degli adulti monitoraggio nazionale su CPIA e percorsi di secondo livello | adesioni entro il 23 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le iscrizioni per il primo monitoraggio nazionale sui Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e le scuole che offrono percorsi di secondo livello. Le adesioni devono arrivare entro il 23 febbraio. L’obiettivo è raccogliere dati aggiornati per migliorare l’offerta formativa dedicata agli adulti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con INDIRE, ha avviato il primo monitoraggio nazionale dedicato ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e alle istituzioni scolastiche sedi di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Monitoraggio nazionale CPIA e percorsi di secondo livello: compilazione dal 31 gennaio al 23 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’apertura di un monitoraggio nazionale dedicato ai percorsi formativi per adulti. orizzontescuola.it

SCUOLA/ Istruzione degli adulti, ne va dei giovani: una risposta alla crisi in 5 mosseA 10 anni dalle Linee guida per i CPIA è tempo di bilanci. È del 35% la quota di adulti che ha frequentato solo il primo ciclo di istruzione Sono trascorsi dieci anni dall’adozione delle Linee guida ... ilsussidiario.net

L' Amministrazione Comunale e il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) propongono alla cittadinanza un corso di inglese per adulti, breve e basato sulla conversazione per imparare e migliorare la propria comunicazione in lingua. Per partecipare è nece